米女子ゴルフツアー「ブルーベイＬＰＧＡ」初日（５日、中国・海南島のブルーベイＧＣ＝パー７２）、今季初戦の渋野日向子（２７＝サントリー）は、２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７４で回り、２オーバーの６３位と出遅れた。イーブンパーで迎えた最終１８番パー５。最後の最後で落とし穴にはまってしまった。ティーショット、２打目でフェアウエーをキープしたが、３打目でグリーン左のラフに外してしまう。続くア