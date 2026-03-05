ＷＢＣ韓国代表のムン・ボギョン内野手が５日のチェコ戦（東京ドーム）の初回に先制の満塁アーチをマーク。１７年ぶりとなる決勝トーナメント進出へ向け、幸先の良いスタートを切った。同日のデーゲームで行われたオープニングゲーム・台湾―オーストラリア戦（同）は野球人気に沸く台湾のファンたちが客席を超満員で埋めつくし話題となったが、ナイターで行われたこの一戦は内野席こそ８割方は埋まっているものの外野席はかな