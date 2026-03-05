２０日に公開される映画「東京逃避行」の完成披露舞台あいさつが５日、都内で行われ、長編デビュー作となった２４歳の秋葉恋監督が現在の心境を語った。今作は自身が新宿・歌舞伎町で過ごした実体験を基に作られたオリジナル脚本で、“トー横”が封鎖された歌舞伎町を舞台に、若者たちが自分の居場所を探す逃亡劇を描いた青春ドラマ。長編デビューを果たした秋葉監督は「今まで映画館に来る側でもあり、舞台に立つのは緊張する