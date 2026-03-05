５月末で活動終了する「嵐」が４日に配信した新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」が、「４日付オリコンデイリーランキング」の再生数とダウンロード数で１位を獲得したことが５日、発表された。二宮和也が公式Ｘに喜びをつづった。同曲は、嵐にとって「ＰａｒｔｙＳｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日）以来、１９５１日ぶりの新曲で、４日深夜０時に配信開始。５人の歌声や、デビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」とリンクする歌詞が