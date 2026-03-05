県の消防防災ヘリコプターが墜落し乗っていた9人が亡くなった事故から5日で9年、松本市で追悼式が行われました。昨年度のヘリの出動件数は事故後、最多となっています。松本市にある慰霊碑前で行われた追悼式には遺族や阿部知事など関係者およそ50人が参列しました。9年前の5日、訓練のため松本空港を離陸した県の消防防災ヘリ「アルプス」が鉢伏山に墜落。乗っていた機長と整備士、消防隊員7人の合わせて9人全員が亡くなり