飲食店から「みかじめ料」を受け取ったとして、愛知県豊橋市の暴力団組長らが逮捕されました。 【写真を見る】飲食店経営者から“みかじめ料”現金3万円受け取った疑い 山口組平井一家の組長ら3人を逮捕 数十年前から常態化か 愛知･豊橋市 逮捕されたのは、六代目山口組の2次団体・平井一家組長の薄葉暢洋容疑者（68）ら3人です。 “みかじめ料”の受け取り 数十年前から常態化か 警察によりますと、薄葉容疑者らは去年12月、