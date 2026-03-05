自転車を飲酒運転した愛知県豊田市の職員が停職処分を受けました。 【写真を見る】自転車で飲酒運転 愛知･豊田市の男性職員（28）を停職1か月の処分 ｢軽率な行動を悔やみ反省している｣ （豊田市 塚田良総務部長）「この度は誠に申し訳ありませんでした」 停職1ヶ月の処分を受けたのは企画政策部に勤務する28歳の男性職員で、豊田市によりますと、2024年10月に市内で、酒を飲んだ帰りに自転車に乗っていたところを警察に呼び止め