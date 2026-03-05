タレントの小島瑠璃子（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。“さくら色”に染まった新ヘアを披露した。【写真】「笑顔が最高」春らしい“さくら色”の新ヘアを披露した小島瑠璃子「何枚めが好き？」と呼びかけ、青のタンクトップにジーンズを着用した撮影オフショットを4枚アップ。「金からさくら色に」カラーチェンジした新しいヘアスタイルを披露しており、日が差し込む明るい部屋で、晴れやかな笑顔を浮かべている。