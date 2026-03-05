映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（13日公開）のジャパンプレミアが5日、都内で行われ、主演のティモシー・シャラメとジョシュ・サフディ監督が来日。劇中で主人公のライバルを演じた卓球選手の川口功人、スペシャルゲストとして俳優の窪塚洋介も登場する。【写真】素敵！シャラメに特製の熊手をプレゼントした窪塚洋介同作は1950年代のニューヨークを舞台に、卓球で人生の一発逆転を狙う野心家マーティ・マウザー