国会内で開かれた集会に出席した（左から）被団協の和田征子事務局次長、「核兵器をなくす日本キャンペーン」の川崎哲専務理事＝5日午後政府が国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内改定を目指していることを受け、被爆者や市民団体でつくる「核兵器をなくす日本キャンペーン」は5日、提言を発表した。核抑止のリスクを直視し、核軍縮を安全保障の手段と位置付けることや、非核三原則堅持の明記を求めた。提言は、各政党に提