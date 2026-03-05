専用のブラック仕立てで上質さを追求ホンダは、2026年2月26日に6代目となる新型「CR-V」を発表し、翌27日より販売を開始しました。なかでも注目を集めているのが、日本市場専用に設定されたラインナップの頂点に位置づけられる特別な最上級グレードです。一体どのような専用装備や特徴を備えているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”ホンダ新型「“四駆”ミドルSUV」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上