桐生市の生活保護問題をめぐり市は改善策をとりまとめた健全化計画を策定しました。これを受けて、５日に貧困問題の専門家からなる団体が市に要望を伝えました。 生活保護問題をめぐり桐生市は、ことし１月に改善策をまとめた生活保護業務健全化計画を発表し、先月、改善状況をチェックする検証委員会を設置しました。 今後選ぶ委員は、法律や福祉などの有識者、公募の市民で構成する予定で、応募する生活保護利用者がいない場合