複数の大学の医局に商品券を贈っていた問題が明らかになった福岡県の糸田町立緑ヶ丘病院に対し、10人程度の非常勤医師を派遣していた医局が、4月からの医師派遣を取りやめると通知していたことが分かった。関係者によると、取りやめるのは九州大の医局の一つ。4日開会した町議会の一般質問で、森下博輝町長が「事実」と認めた。