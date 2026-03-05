＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。古江彩佳が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。首位と2打差の4アンダー・7位タイ発進を決めた。〈連続写真〉強さの秘密はリズムにあり古江彩佳ドライバースイング昨年覇者の竹田麗央、ともに米デビュー戦の原英莉花と櫻井心那は1アンダー・26位タイ。吉田優利は1オーバー・53位タイで滑り出