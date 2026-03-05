＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞2度目の挑戦で昨年のプロテストに合格した藤本愛菜が自画自賛の「69」をマークした。インから出た10番のティイングエリアでは手がふるえた。緊張のデビュー戦初日。それでも、ティショットはしっかりとフェアウェイを捉えた。そこから、前半の9ホールはまさに快進撃だった。〈連続写真〉小祝さくらソックリ!? 藤本愛菜はナチュラルド