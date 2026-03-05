＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。ツアーデビュー戦の原英莉花が6バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「71」をマーク。1アンダー・26位タイでホールアウトしている。【写真】現地で撮影！原英莉花の最新セッティングスタートホールの10番パー4は、4オン2パットのダブルボギーと苦しい立ち上がりに。その後も出入りが激しく流