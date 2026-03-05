日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は5日、6日に行われる初戦に向けた前日練習後に取材に応じ、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦・台湾戦を翌日に控えた心境を語った。東京ラウンドが開幕したこの日、試合のない日本代表は都内で調整。井端監督は、いよいよ翌日から始まる連覇への戦いに向けて「これから夜にかけてか明日の朝起きてからなのか分からないですけど、まあ準備はしっかりできたかな