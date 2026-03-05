ボートレース住之江の「BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦」が2日目を迎えた。2日目5Rの黒崎竜也（49＝三重）。回った後の出足が一人だけ別世界だった。2コースから差して、先に回った奈須をあっさり捉えた。住之江の鬼門である2コーナーも見事に乗りこなした。1月に浜名湖で通算1500勝を達成。「小学4年まで浜松に住んでいたので浜名湖で達成できてうれしかった」。これで初日後半から日またぎで連勝。どこま