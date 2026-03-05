現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が5日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代を振り返り「井端だけじゃなく、みんなに助けてもらいました」と、チーム全員への感謝を口にしたが、優勝するために掲げた「ピッチャーを中心とした守りの野球」の中心となり勝利に貢献したのが侍ジャパンの井端弘和監督だった。「能力は高かったよ。体力はあ