警視庁によりますと、5日午後5時すぎ、東京・練馬区にある高級外車「ポルシェ」のショールームに、軽自動車が突っ込む事故がありました。ケガ人はいないということです。「結構スピードあげて、向こうに走っていった感じです」軽自動車を運転していたのは80代の男性で、隣接するガソリンスタンドで給油を終えて出発する際に、アクセルとブレーキを踏み間違えたとみられています。