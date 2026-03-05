タレントのマツコ・デラックス（53）が3日に放送されたTBS「マツコの知らない世界」（火曜後8・55）に出演。赤面体験を語った。この日は「デリバリーピザの世界」。「ピザだぁ〜い好き！」というマツコ。番組内で3大宅配ピザチェーン店「ドミノ・ピザ」「ピザハット」「ピザーラ」の熱々ピザを次々に試食するなど至福の時間を過ごしている時だった。ピザの宅配を頼む時には大量に注文し、あえて“一晩寝かせたピザ”を翌日