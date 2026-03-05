日本プロ野球選手会は5日、2026年シーズンの各球団の役職名簿を発表しました。選手会とは、球団やファンと選手をつなぐ橋渡し役。チーム環境の整備や社会貢献活動の推進など、多岐にわたる取り組みを行っており、各球団の選手からそれぞれ役員などが選出されています。今回の役職名簿の中には、驚きの役職名も登場。多くは、会長・副会長・会計・書記・役員などの職を担当することが明かされましたが、日本ハムの2年目内野手・山縣