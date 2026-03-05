【その他の画像・動画等を元記事で観る】紫 今（ムラサキイマ）の新曲「New Walk」が、4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始するTVアニメ『左ききのエレン』EDテーマに決定した。紫 今は作詞・作曲・編曲・アートワーク・MVプロデュースまでを一貫して手がける、23 歳の新世代クリエイター。今年4月に配信リリースした「ウワサのあの子」のSNS総再生回数が3億回を突破。本楽曲は国内のみならず、韓国含め海外でもバイラルし