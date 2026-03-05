2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が、3月4日にインスタグラムを更新。同日リリースされた新曲「Five」を告知する動画を公開した。「本当にね、『嵐』っぽいのよ。いいのよ」嵐は5人そろって動画に登場。後ろには、大きく「5」の数字がデザインされたバスが停まっている。櫻井翔さんが「いつぶりですか？ 新曲って」と振ると、松本潤さんが「2020年（7月発売の『カイト』）以来じゃないですか？」と答え