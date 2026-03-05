亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 今回の映像は垂水市からです。この時期、海水温が高くなると現れる錦江湾の神秘的な春の風物詩、夜光虫を撮影してきました。 垂水市の夕暮れです。とっぷりと日が暮れて、波打ち際をよく見ると… 青白く光っていますね。これが夜光虫です。 海水をかけて刺激を与えると、さらに白く光ります。 夜光虫は、虫ではなくて、海