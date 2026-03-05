障害のある人たちが育てた農作物や加工品を販売するイベントが、鹿児島市で5日から始まりました。今年も詰め放題が人気です。 鹿児島市のアミュ広場で5日から始まった「ノウフクマルシェ」。 障害者の農業への就労を支援する「農福連携」の取り組みを広く知ってもらおうと、県が年に2回開いているものです。 今回は過去最多となる48のブースが出店し、障害のある人が作った野菜や加工品、雑貨などが並びます。 薩摩川内