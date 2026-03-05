国土交通省は、フェリーが去年、港の岸壁に衝突するなどの事故を起こした甑島商船に対して、5日、安全管理体制の構築を求める命令を出しました。 国交省や甑島商船によりますと、去年2月、薩摩川内市甑島の里港で出港しようとしていた「フェリーニューこしき」が岸壁や可動橋に接触し、さらに、翌月の去年3月にも里港に入港しようとしていたフェリー「結Lineこしき」が可動橋に接触しました。 この2件の