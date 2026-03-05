3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月2日（月）の放送では、大森のソロ活動として初となるミニアルバム『OITOMA』のリリースと、収録曲「0.2mm」のMV（ミュージックビデオ）などについて語り合いました。Mrs. GREEN APPLE 大森元貴――大森がソロアーティストと