JR西日本 5日、JR瀬戸大橋線の備前西市駅の構内の踏切(岡山・南区西市)で、遮断桿が折れ、マリンライナー2便が運休するなどしました。 JR西日本によりますと、午後5時50分ごろ、踏切を通っていた車の運転手から、遮断桿が折れたと連絡があったということです。 警察によりますと、列車と車の接触はなく、けが人はいないということです。 JR西日本が踏切の安全確認を行ったため、 マリンライナーの