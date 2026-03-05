３月４日に東西で新規開業した調教師７人のうち、栗東の橋田宜長調教師（３７）は、７日の阪神１２Ｒで初陣を迎える。「たくさんのオーナーや色んな方に支えられて、こういう日を迎えられたことをうれしく思います」と笑みを浮かべた。技術調教師時代は東西トレセンのみならず、海外でも研修。ケンタッキーダービー馬ミスティックダンなどを管理した米国のＫ・マクピーク調教師からも学びを得た。「キーンランド（のセリ）で馬