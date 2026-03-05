ラグビーリーグワン静岡ブルーレヴズの山谷拓志社長（５５）とプロップ茂原隆由（２５）は５日、静岡市の難波喬司市長（６９）を表敬訪問し、２８日にＩＡＩスタジアム日本平（アイスタ）で開催される神戸Ｓ戦をＰＲした。静岡市内で開催される今季のリーグ戦は、この試合のみとなる。現在はチームは４連敗中で７位と伸び悩んでいるが、山谷社長は「アイスタでの試合が転機になるのではないか」と期待。茂原も「けが人も戻りつ