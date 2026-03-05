開幕したＷＢＣで連覇を目指す侍ジャパンは５日、非公開練習を行い、６日の台湾との初戦（東京Ｄ）に備えた。チームを代表して取材に応じた井端弘和監督（５０）は「（気持ちの高ぶりは）そこまではないですけれど、これから夜にかけてか、明日の朝起きてからなのか分からないですけど。準備はしっかりできたかなと思いますし、選手の動きも非常に良かったなとは思っています」と心境を明かした。対戦する台湾は、オーストラ