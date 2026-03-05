俳優の香川照之が主演した映画「災（さい）劇場版」（関友太郎監督、平瀬謙太朗監督）が２月２０日の封切り（全国４４館）から３月４日までの公開１３日間で興行収入５０００万円を突破したと５日、配給のビターズ・エンドが発表した。ＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷ災」を再構築し、ある日突然、襲いかかる災いを通じて未知の恐怖を描く。香川は災いの周辺に紛れ込む得体の知れない男を６役、それぞれのキャラクターで怪演した。