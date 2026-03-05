６日に第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）を迎える侍ジャパンは５日、非公開練習を行った。井端弘和監督（５０）の一問一答は以下の通り。―いよいよ開幕ですが、気持ちの昂ぶりはありますか「そこまではないですけど、これから夜にかけてか明日の朝起きてからなのか分からないですけど、まあ準備はしっかりできたかなと思いますし、選手の動きも非常に良かったなとは