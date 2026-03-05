花粉シーズンが本格化し、春が近づくなか、お花見にかける予算が減少する見通しであることがわかりました。一方で、ひとりで楽しむ「ソロ花見」が広がりを見せています。今年の桜の開花予想は東京が17日と近づいていますが、街でお花見の予定を聞いてみました。40代女性「（いつも行っている所が）桜が綺麗な所なので。（予算は）大きい金額出そうと思っていない」花見シーズンを前に、こんな調査結果が明らかになりました。花見を