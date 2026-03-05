赤沢経済産業大臣は、対米投資の協議を行うため、さきほどアメリカに向けて出発しました。赤沢亮正 経産大臣「米国による関税措置について、米連邦最高裁判決や新たな関税措置の発表があるなど、流動的な状況が続いている中、米側との緊密な意思疎通を早急に行う必要がある」赤沢大臣は、5日から8日までの日程でワシントンを訪問し、ラトニック商務長官ら関係閣僚と会談する予定です。会談では、去年、関税の引き下げ交渉の過