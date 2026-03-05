「プロレス・新日本」（５日、後楽園ホール）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が第１試合の８人タッグマッチで、極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）のＤＯＵＫＩ、金丸義信、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズと対戦。前日に続いて集団暴行を受ける場面もあったが、片腕を取っての電光石火の体落としで蹴散らし、高角度の裏投げを放つなど序盤に見せ場をつくって味方のマスター・ワト