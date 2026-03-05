全国中学校体育大会（全中）の改革で、暑熱対策として2026年度大会から、陸上競技を午後3時から7時の間に行うことが5日、分かった。関係者が明らかにした。6日の日本中学校体育連盟（日本中体連）の理事会で決定する見込み。26年度の陸上競技は8月に山口市で行われる。昨年8月に沖縄県沖縄市で開かれた大会では、最終日の開始を午前10時半から午後2時に遅らせるなど、気温が最も高くなると予想される時間帯を避ける対応が取ら