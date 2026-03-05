富山県黒部市の管理職に、武隈義一市長（58）からのパワハラに関するアンケートが行われ、応じた職員の半数以上が被害を受けたと答えたことが5日、市への取材で分かった。武隈氏は同日、市役所で記者団の取材に応じ「真摯に受け止める」とする一方「業務の適正な範囲は超えていないと思う」と説明。第三者委員会を設置するかどうかは明言を避けた。市幹部によると、2月上旬に管理職63人を対象に実施。応じた49人のうち、市長か