【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは5日、車いすカーリング混合ダブルスの1次リーグが行われ、日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）が米国ペアを7―5で下して初勝利を挙げた。