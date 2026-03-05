現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が５日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督初年度の2004年から選手会長として目指した「ピッチャーを中心とした守りの野球」の軸として体現してくれた侍ジャパンの井端弘和監督との思い出を語った。ゴールデングラブ7回。ベストナイン5回。荒木雅博氏（現中日球団本部長補佐）との「アライバコンビ」の守備