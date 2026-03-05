サッポロホールディングス（ＨＤ）傘下のポッカサッポロフード＆ビバレッジは５日、自動販売機事業を売却すると発表した。機器の保全にかかるコストの上昇などが理由という。サッポロＨＤは今後、酒類や飲料開発などに経営資源を集中する。売却先は清涼飲料の製造販売を手がけるライフドリンクカンパニー。ドラッグストアやスーパーなど向けの水やお茶、炭酸飲料を販売している。売却額は非公開。全国に約４万台ある自販機は譲