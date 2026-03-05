テレビ朝日系「クロナダル」が３日に放送され、安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演した。この日は「芸人だけのトークを定点観察芸人ウラ話をこっそり語る」。お見送り芸人しんいちは、ちょんまげラーメン・きむに、大先輩とガチ喧嘩したことを聞いた。事情を知るナダルは「Ｍ−１グランプリ２００９」「ＴＨＥＭＡＮＺＡＩ２０１１」王者でパンクブーブー・佐藤哲夫が、きむの喧嘩