愛知の水不足は、依然として深刻です。この先、ダムの枯渇が心配です。 【写真を見る】宇連ダム貯水率2.1％に 愛知の水不足はいつまで続くのか？ 貯水率0%に備え“底水を引き上げる”準備も…｢10日程度で尽きるのでは｣ （桜沢信司気象予報士3月5日午前）「愛知県新城市の宇連ダムです。今週もまとまった雨が降りましたが、ダムの水位は変わっていません。ゴツゴツした岩はむき出しになっています」 きょう正午の宇連ダムの貯