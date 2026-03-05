大谷翔平選手をはじめ、日本代表の活躍が期待される「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ」（以下、WBC）が、2026年3月5日に開幕します。現地で観戦する人は、球場グルメも要チェックですよ。東京ドームでは5日から10日まで、日本代表「侍ジャパン」の応援グルメが販売されます。おかずてんこ盛りの弁当など全10種侍ジャパンが対戦する各国をイメージしたおかずが入った弁当をはじめ、パワーの