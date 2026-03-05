新潟の新たな魅力を生み出せれば…新潟市で今年度からスタートした“食”に着目したプロジェクト。新潟大学の学生がみその味覚を分析し活用法を研究しています。規則性をもって動く機械。新潟大学農学部の一角で行われていたのは味覚の分析です。この日の題材は「みそ」。〈新潟大学 大学院生打矢友花さん〉「みそ、そのままの状態を水で希釈して味覚センサーにかけられるような状態にしました。5種類、新潟県産のみ