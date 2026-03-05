3月25日に発売されるTRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』のBlu-ray＆DVDより、本編映像の一部がYouTubeにて公開された。 参考：TRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』Blu-ray＆DVD、2026年3月25日発売決定 TRUMPシリーズは、劇作家・末満健一がライフワークとして掲げる舞台。永遠の命を持つ原初の吸血種“トランプ”の伝説に翻弄される吸血種“ヴァンプ”