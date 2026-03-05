女優の芳根京子が3月4日、Instagramを連続で更新。2月におこなわれた米国での映画ワールドプレミアで着用した、個性的なドレス姿のオフショットを2度にわたり多数、公開し、その着こなしのセンスの良さにファンからは絶賛する声が相次いでいる。芳根はいずれの投稿にも《#私がビーバーになる時#3月13日公開》のハッシュタグをつけ、オフショットを公開した。3月13日に全国公開されるディズニー＆ピクサーのアニメ映画『私