日本テレビ系列で放送した24時間テレビの寄付金で購入した福祉車両が宇部市の社会福祉法人に贈られました。贈られたのは車いす2台が乗車可能なリフト付きバスです。宇部市の社会福祉法人＝「南風荘 セルプ藤山」の佐藤拓生理事長にマスコットキーが手渡されました。セルプ藤山はさまざまな障害のある56人が、工業用ウエスの製造・販売などを通して自立した生活ができるよう支援しています。これまで3台の車で遠くは美祢市な