岩国市の特産品と老舗メーカーの新たなコラボ商品が生まれました。れんこんとチョコレートという意外な組み合わせ…さてそのお味は？こちらが新商品「岩国れんこんチップスチョコレート」。岩国市のお土産ブランド「つまんでちょんまげ」と100年の歴史を誇る老舗チョコレートメーカー＝ゴディバがコラボしたもので、きのう岩国市役所で発表会が開かれました。岩国市では、「つまんでち